北中米ワールドカップの欧州予選最終節が17日に各地で開催され、ドイツ代表とオランダ代表が出場権を獲得した。グループA首位のドイツは、同勝ち点の2位スロバキア代表に6-0で大勝。19大会連続21回目の出場を決めた。同じくグループG首位で最終戦を迎えたオランダは、最下位リトアニア代表に4-0で快勝。W杯出場は2大会連続12回目となる。グループLでは、すでに首位通過を確定させていたクロアチア代表が4位モンテネグロ代