イオンファンタジーがしっかり。１７日の取引終了後に発表した１０月度の売上概況で、既存店売上高が前年同月比６．０％増となり、２カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好材料視されている。遊戯機械売り上げが同４．９％増、商品売り上げが同１２．４％増となった。プライズ（アミューズメント専用景品）部門で、女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）」の同社限定プライズゲーム用