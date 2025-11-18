トーホーは５日続伸。１７日取引終了後、１０月度の月次売上高を発表した。全社売上高は前年同月比１１．５％増とプラス基調を維持した。前期に食品スーパー事業から完全撤退した影響があったものの、業務用食品卸売事業など各事業ともに前年を上回った。 出所：MINKABU PRESS