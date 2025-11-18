旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■神秘的正解：ロマネスコ難易度：★★★☆☆ローマのブロッコリー？幾何学模様のように美しい姿を持つロマネスコ。黄緑色の円錐形の花蕾が螺旋状に並び、その構造は「フラクタル」と呼ばれます。これは、全体の形とその一部がよく似てい