「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、ピアラが「買い予想数上昇」で１位となっている。 １８日の東京市場で、ピアラはしっかり。１４日に発表した２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算で、経常損益が２億３４００万円の黒字（前年同期は１億９９００万円の赤字）となったことが支えとなっているようだ。 大手クライアントのデジタル広告運用効