ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第18回武岡龍世（ヤクルト）徳島県吉野川市出身の武岡龍世が、地元から1000キロ以上も離れた地を「挑戦」の場に選んだのには大きな理由があった。県外選手の多い八戸学院光星（青森）でも「四国からは僕が初めてだと思います」と言いながら、武岡はこう語ったものだ。「坂本選手みたいになりたいと思って光星に来ました」八戸学院光星時代、東北ナンバーワン遊撃手と称され