ドイツで働くユリアさんの場合、「週休3日」による時間ができたことで、趣味が高じた資格取得につながりました（写真：zon／PIXTA）【週に4日働く】ユリアさんのタイムスケジュールはどうなっている？経済大国ドイツの有給取得率はほぼ100％。休暇に対する考え方は日本人とは大きく異なります。本稿では『有休取得率100%なのに平均年収が日本の1.7倍! ドイツ人の戦略的休み方』より一部抜粋・編集のうえ、「労働先進国であるドイツ