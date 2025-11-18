林芳正総務相林芳正総務相は18日の閣議後記者会見で、総務省が生成人工知能（AI）の信頼性を評価する基盤の開発に着手すると明らかにした。AIは差別や偏見を助長する回答をすることもあり「来年度中に企業が試行的に利用できるよう環境整備に努める」と語った。評価基盤には、情報通信研究機構（NICT）が収集する大量の日本語データや公文書などを活用する構想だ。林氏は「外国製AIへの過度な依存を避けるためにも、日本の文化