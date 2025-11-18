寒さが深まる季節、気づかないうちに肩がすくみ、背中が丸まりやすいもの。そうすると、二の腕まわりに“もたつき”が出て、上半身が一気に重たく見えてしまうのです。そこで今回は、固まりやすい肩まわりをほぐしながら、二の腕を“するん”と細見えさせるヨガの簡単ポーズ【アルダ・ピンチャ・マユーラアーサナ】を紹介します。冬は“肩まわりが固まりやすい”から太見えしやすい冬は寒さで肩がキュッとすぼまり、背中が丸まりが