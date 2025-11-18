付き合い始めは、毎日LINEが来るのがうれしくて、返信が遅いだけでソワソワしたり…。でも、しばらく経つと連絡の頻度が落ち、「もう気持ちが冷めたのかな」と不安になる人も多いはず。けれど実は、恋が落ち着くにつれて“距離の取り方”が変わるのは自然なこと。そこで今回は、連絡が減っても愛を育てる“距離感の保ち方”を紹介します。連絡が減る＝信頼が増えているサイン恋愛初期の連絡は、いわば“確認作業”。相手の気持ちを