ミシェル・ファイファーが主演を務め、クロエ・グレース・モレッツ、エヴァ・ロンゴリアが共演する映画『なんて楽しいクリスマス！』が、12月3日よりPrime Videoで独占配信されることが決定。日本語本予告、キービジュアル、場面写真が一挙解禁された。【動画】この季節の真の無名の英雄たち…ママたちを改めて称える！『なんて楽しいクリスマス！』日本語予告豪華キャストが集結した本作は、ユーモアと感動が見事に融合した