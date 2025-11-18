宝塚歌劇団花組人気スター極美慎（きわみ・しん）が17日、大阪市のシアター・ドラマシティーで、東上初主演公演「DEAN」をの初日を迎えた。1950年代、ハリウッド映画界に彗星（すいせい）のごとく現れ、類いまれな資質を持ちながらも、わずか3作の主演作を残し早世した希代のスター、ジェームズ・ディーンの姿を描く。1976年にロンドンで初演。宝塚では81年に大地真央主演で宝塚バウホールで上演、91年に安寿ミラ、98年に絵麻緒ゆ