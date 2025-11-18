映画『ビー・バップ・ハイスクール』（1985年）の劇場公開40周年を記念し、シリーズ全6作が初のソフビ付き4KレストアBlu‐rayとして完全数量限定で発売されることが決定。11月18日10時より、東映ビデオ オンラインショップにて予約販売が開始された。【動画】仲村トオルが撮影当時の秘話を語るスペシャルコメント動画本作は1983年〜2003年まで「週刊ヤングマガジン」（講談社)で連載されていた、ツッパリ留年高校生コンビの主