ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年10月30日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「呪術廻戦懐玉・玉折Yumemirize“五条悟”／“夏油傑”」を紹介します！ セガプライズ「呪術廻戦懐玉・玉折Yumemirize“五条悟”／“夏油傑”」 投入時期：2025年10月30日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど