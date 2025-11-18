佼成出版社（東京都杉並区）から、2025年10月31日に待望の復刊をはたした絵本『はっぱみかん』のLINEスタンプが登場しました。主人公「はっぱみかん」と仲間たちの、やさしいことばと豊かな表情がトークをほんわかと包みます。個性やアイデンティティについて考えるきっかけをくれる、唯一無二の絵本の世界観がLINEスタンプで楽しめます。 佼成出版社 絵本『はっぱみかん』LINEスタンプ「はっぱみかんのとくべつな日常」