巨人は１８日、前ソフトバンクの川原田純平内野手と育成契約を締結したと発表。背番号は「０６７」に決定した。川原田は青森山田から２０年ドラフト４位でソフトバンクに入団。主に遊撃手としてプレーし、１軍で通算３試合に出場したが、昨年の右足首手術の影響で今季は育成選手として主に３軍で出場。１０月７日に戦力外通告を受けていた。１２日のトライアウト（マツダ）では１安打、１盗塁に加えて軽快な守備で躍動。俊足