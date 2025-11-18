とちぎテレビ ことし９月２０日、足利市に住む６０代の男性の自宅の固定電話に省庁職員や警察官を名乗る者から、「あなたの保険証が他の県で使われている」「資産を調査するので暗号資産を入金してください」などと言われました。 これを信じた男性は、指定された暗号資産取引用のアプリに暗号資産合わせておよそ１千万円相当を送金し、だまし取られました。 その後、さらに送金するよう要求されたため、生命保険を解約し