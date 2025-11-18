中国のあるインフルエンサーが、恋人に会うためにカンボジアへ向かった後、連絡が途絶え、失踪疑惑が浮上している。15日（現地時間）、中華網によると、中国人インフルエンサー「橙子姐姐」さんは、現地で飲食店を経営しているという恋人に会うため、今月初めにカンボジアのシアヌークビルに向けて出国した。橙子姐姐さんは5日から11日にかけてソーシャルメディア（SNS）に、「現在カンボジアにいて、13日の中国行きの航空便を予約