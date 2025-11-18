韓国ボーイズグループBTS（防弾少年団）のメンバー、JIN（ジン）に無理やりキスをした50代の日本人女性が、強制わいせつ容疑で起訴された。ソウル東部地検は12日、日本人女性A容疑者を強制わいせつ容疑で在宅起訴したと17日に明らかにした。A容疑者は昨年6月、軍服務を終えたJINが、松坡区（ソンパグ）の蚕室（チャムシル）室内体育館でファン1000人を対象に行った「ハグイベント」に参加し、JINの頬にキスをした疑いが持たれてい