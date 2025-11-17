とちぎテレビ １２月、開幕する 全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が１７日、東京都内で行われ栃木県代表の矢板中央は奈良県代表の奈良育英と対戦することが決まりました。 矢板中央は１５日、行われた全国高校サッカー選手権の栃木県予選の決勝で宇都宮短期大学附属を破り、３年連続１５回目の全国大会への出場を決めました。 １７日の組み合わせ抽選会には全国大会に出場する４６校と１１月２２日に