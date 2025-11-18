ドイツのBuilBridge UGは、翻訳サービス「Languise」において、PDF翻訳精度の改善と要約の新機能に関するアップデートを2025年11月14日(金)に実施します。今回のアップデートにより、論文など複雑なレイアウトのPDF翻訳精度が向上するほか、チャット形式で任意の情報を抽出し、参照ページ付きで要約する新機能が追加されます。論文等の読解を、より効率的かつ正確に行えるようになります。 BuilBridge UG「Languise」PDF翻訳