巨人は18日、ソフトバンクを戦力外となった川原田純平内野手（23）と育成契約を結んだと発表した。背番号は067。青森山田から20年ドラフト4位でソフトバンクに入団。1メートル68と小柄ながら身体能力が高い内野手で、1軍では通算3試合に出場した。昨季は開幕前に右足首を負傷し2軍でも公式戦出場はなし。オフに戦力外通告され、育成で再契約していた。今季も2軍戦出場は1試合に終わり、戦力外となっていた。