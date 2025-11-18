とちぎテレビ 特殊詐欺事件に関与したとして栃木県警は１６日、詐欺未遂の疑いで住所不定・無職の中国籍の１７歳の少年を逮捕しました。 県警によりますと少年はカンボジアを拠点とした国際的な匿名・流動型犯罪グループ＝「トクリュウ」のメンバーで日本と海外を行き来していたとみられています。 県警はことし５月、別の事件で少年を摘発し押収した携帯電話の解析などから事件への関与が浮上しました。