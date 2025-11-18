リーグきってのスピードスターに、あなたはついていけるか。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月17日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が出場、4万点を超えるポイントで2着に食い込んだ。試合開始早々、怒涛の4局連続アガリで圧倒したが、特筆すべきは打点力と、その速さ。ファンも「止まらん」「こりゃやべえぞ」と仰天した。【映像】瞬時に決着！佐々木寿人の爆速対々和麻雀は、打牌のテンポが求められる。