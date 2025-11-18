とちぎテレビ １７日午前８時前日光市山口の用水路で水流の音に異変を感じた近くの会社の関係者が遺体を見つけて「用水路で人が死んでいるようだ」と通報しました。 今市警察署によりますと遺体で見つかったのは日光市猪倉の会社員、箕輪英明さん（３３）です。 箕輪さんの額に傷があり、服装は普段着だったということです。 遺体の発見現場からおよそ９００メートル上流で男性の家族が所有する自転車が見つかりま