楽曲制作からミックスまで全てをセルフプロデュースで手がけるマルチアーティスト、Mizuki Alexandraが、最新シングル「Moment of 0 and 100」を2025年11月14日にデジタルリリースしました。新曲は、峠を駆け抜けるようなスピード感と、昭和アニメ主題歌を彷彿とさせる懐かしくも力強いエネルギーが融合した、情感豊かなエレクトロ・ロックチューンです。 Mizuki Alexandra 最新シングル「Moment of 0 and 100」