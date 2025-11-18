栃木県下都賀郡壬生町の和菓子店「しもつけ彩風菓 松屋」が、茨城県笠間産の今秋収穫した新栗を贅沢に使用した「栗蒸し羊羹」と「極(きわみ) 栗蒸し羊羹」の販促を強化します。最大の魅力は、生栗から仕込む製造が2025年12月初旬までの期間限定であること。「羊羹より栗の比率が高い」とSNSでも話題の、今秋最後の新栗の味わいを堪能できるチャンスです☆ しもつけ彩風菓 松屋「極 栗蒸し羊羹＆栗蒸し羊羹」 販売