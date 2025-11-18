こども家庭庁は、政府の総合経済対策の中に子どもの預かり事業を行う企業の支援や、ベビーシッターの情報提供サイトの立ち上げなどを盛り込む方針だと発表しました。こども家庭庁によりますと、今回の経済対策として、小学生が放課後の時間を過ごすための預かり事業を行う企業などに対し、国が人件費などを補助する事業を盛り込むということです。共働き家庭などの小学生が放課後の時間を過ごす放課後児童クラブ、いわゆる「学童保