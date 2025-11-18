中学校に不審者が侵入し多くの負傷者が出たことを想定した救護訓練が１７日、鹿沼市で行われました。 救護訓練は鹿沼市の粟野中学校で行われ、鹿沼市の消防と生徒、教職員合わせておよそ１７０人が参加しました。粟野中学校が消防と合同でこのような訓練を行うのは、初めてです。 １７日午前９時過ぎ、不審者が学校に侵入し、ナイフで教職員が切りつけられるほか、生徒が逃げる時に転倒したり過呼吸になったりして、多数のけが人