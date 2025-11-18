日本政府の財政悪化への懸念から円安が進んでいることについて、片山財務大臣は「憂慮している」と述べ、足元の動きを見極める考えを示しました。外国為替市場で円相場は対ユーロで下落、1999年のユーロ導入以来、初めて1ユーロ＝180円台の円安水準をつけました。近くまとめる経済対策の規模が去年を上回ることは確実で、財政悪化が懸念されたとみられます。片山さつき 財務大臣「足元は非常に一方的な、また急激な動きも見ら