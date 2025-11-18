秋の深まりとともに、栃木県の県内各地で紅葉が見ごろを迎えています。 このうち栃木市の太平山では、紅葉が例年より１週間早く見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。 山頂に近い謙信平には、平日にもかかわらず多くの人が訪れ、赤く色づいたもみじを楽しむ姿が見られました。 山頂近くの店の担当者によりますと、時折風が吹くことがあるものの、今週末までは色とりどりの木々を楽しめるということです。 １１月２２日に