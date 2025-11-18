栃木県の福田富一知事と学生が、県政について直接意見を交わす「フォーラム」が１７日、小山市の大学校で開かれました。 「とちぎ元気フォーラム」は、開かれた県政を推進するため、さまざまな県民から意見を聞こうと、県内各地で開かれています。 この日は、小山市の関東職業能力開発大学校で開催され、大学校の最上級生およそ５０人が参加しました。大学校は厚生労働省管轄の独立法人が設置、運営している公共職業