高岡市の公式アプリできょう午前9時50分過ぎ、テロに関する情報が誤って発信されました。文面は「大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください」という内容です。KNBの取材に対し高岡市は「壊れたシステムを直していてテストをしたら発信された」と説明しています。