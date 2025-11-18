18日朝早く、秋田市の国道7号でトラックとクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。秋田臨港警察署の調べによりますと、18日午前4時45分ごろ、秋田市飯島字堀川の国道7号を秋田市方向から潟上市方向へ走っていた大型トラックが、右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた北海道の30代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約1メートルで、その場で死んでいる