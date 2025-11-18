◆グランドプリンスホテル大阪ベイの「北欧クリスマスブッフェ」。ローストチキンなど、華やかな北欧料理＆クリスマス料理がずらりグランドプリンスホテル大阪ベイ1階のブッフェレストラン「The Cafe」では、クリスマスシーズンを彩る特別な「北欧クリスマスブッフェ」を開催。期間は、2025年12月1日（月）から12月25日（木）まで。「ミートボール」や「ローストチキン」など、ホリデーシーズンを盛り上げる北欧料理、クリスマス料