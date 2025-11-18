17日夜、秋田市新屋の民家敷地内でクマが目撃されました。勝平小学校が近い県警察本部機動隊の敷地でも目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、17日午後9時ごろ、秋田市新屋割山町の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、屋外にいた40代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだということです。また、午後9時15分ごろには秋田市新屋勝平台で、市道から県警察本部機動隊の敷地