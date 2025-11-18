佐渡市のパチンコ店で、客同士のトラブルを仲裁するために駆け付けた警察官を殴ったとして、佐渡市に住む49歳の無職の男が逮捕されました。警察によりますと、11月17日の午後10時過ぎ、容疑者の男が別の客にしつこく声を掛けていたため、店員が110番通報し、警察官が駆け付けました。すると、男が仲裁しようとした警察官の顔を1回殴ったということです。男は警察の調べに対し、容疑を認めています。