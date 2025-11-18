◆グランドプリンスホテル大阪ベイの冬アフタヌーンティー。ストロベリーやブルーベリーを使ったスイーツ＆セイボリーが勢揃いグランドプリンスホテル大阪ベイの1階コーヒー＆スイーツ「ロビーラウンジ」にて、冬に旬を迎えるベリー尽くしのアフタヌーンティー「Winter Berry Collection」を開催。期間は、2025年12月6日（土）から12月28日（日）までの土休日限定。豪華パフェやストロベリー、ブルーベリーなどを贅沢に使用したス