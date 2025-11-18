18日朝、石川県白山市の松南小学校の近くで児童がクマ1頭を目撃しました。児童にけがはなく、市や警察が学校周辺をパトロールしましたが、クマは見つかっていません。18日午前7時半ごろ、白山市菅波町の田んぼの近くで登校中だった松南小学校の4年生2人が、体長1メートルほどのクマ1頭を目撃しました。児童らはクマを見つけてすぐに自宅に戻ったため、けがはありませんでした。白山市によりますと、児童の保護者から報告を受けた学