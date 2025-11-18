長崎空港ビルディングは、ビジネスラウンジ「アザレア」を11月1日にリニューアルオープンした。席配置を見直し、目的に応じた2つのエリアに再編し、カウンター席やワークスペースを備える「ビジネスゾーン」と、ソファー席中心の「リラックスゾーン」を設けた。利用者の増加に対応し、出発前の業務と待ち時間の双方に対応できるようにした。