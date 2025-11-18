◆コンラッド大阪のストロベリースイーツビュッフェ。種類豊富ないちごデザートに、フルーツサンド作りが楽しめるDIYコーナーもコンラッド大阪の「アトモス・イタリアンダイニング」にて、「赤」をまとったいちご尽くしの「The Elegant Red（ジ・エレガント レッド）」ストロベリースイーツビュッフェを開催。期間は、2025年12月1日（月）から2026年2月23日（月・祝）まで。ティラミスやタルト、ベリーカプレーゼなど種類豊富なス