NTTドコモ向けスタンダードスマホ「Galaxy A36 5G」がAndroid 16に！NTTドコモは11日、同社が2025年6月に発売した「2025年夏モデル」のうちの5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「Galaxy A36 5G SC-54F」（Samsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年11月11日（火）に提供開始したとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi