パドレスは17日（日本時間18日）、カイル・ハート投手（32）と単年契約を結んだと発表した。27年シーズンは球団オプションが付いている。契約内容に関しては米メディア「fansided」のロバート・マレー記者が自身のX（旧ツイッター）で「26年の年俸は100万ドル（約1億5000万円）」で、登板数に応じて球団オプションは最高で450万ドル（約7億円）になるという。左腕のハートは20年にレッドソックスでメジャーデビュー。ただ、