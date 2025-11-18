埼玉県朝霞市のアパートの一室に侵入し20代の女性に性的暴行を加えたとして28歳の男が逮捕されました。警察によりますと、会社員の高原陸生容疑者は今月8日、朝霞市のアパートの一室に侵入し20代の女性に対し包丁のようなものを見せて脅迫した上で性的暴行を加えた疑いがもたれています。2人に面識はなく高原容疑者は「これから何するかわかる？」などと女性を脅し、3時間ほどにわたり犯行に及んだとみられています。防犯カメラの