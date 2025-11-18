小樽市の国道できのう（17日）道路を横断していた女性が乗用車にはねられる事故がありました。女性は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。事故があったのは小樽市新光2丁目の国道5号です。きのう午後4時半すぎ、道路を横断していた70代から80代くらいの女性が左からきた乗用車にはねられました。（通報した人）「そこに女性が横たわっていた。うつ伏せで倒れていました」女性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です