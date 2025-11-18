東京電力廃炉資料館に到着し、小早川智明社長（左）の出迎えを受ける新潟県の花角英世知事＝18日午前、福島県富岡町新潟県の花角英世知事は18日、東京電力柏崎刈羽原発（同県）の再稼働を巡り、東電福島第1原発を視察する。花角氏は2018年6月の知事就任以降、初の視察となる。視察前、原発事故の教訓や廃炉現場の姿を伝える東電廃炉資料館（福島県富岡町）に立ち寄り、東電ホールディングスの小早川智明社長らの案内で館内を見て