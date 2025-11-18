米女子プロゴルフ協会の授賞式で新人賞を受賞した山下美夢有＝ネープルズ（共同）【ネープルズ（米フロリダ州）共同】米女子プロゴルフ協会は17日、フロリダ州ネープルズで今季各賞の授賞式を行い、新人賞に輝いた山下美夢有が表彰された。黒いドレスで壇上に上がった山下は緊張した面持ちで英語でスピーチし「これまで素晴らしい選手がこの賞を受けた。これからもっとたくさん勝てるように、一生懸命努力したい」とあいさつした