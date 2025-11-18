ボーイズグループVERIVERYのメンバー、ホヨンが来る11月27日から国防の義務を履行する。最近グループの再契約およびカムバックが知らされたなか、ホヨンは活動をともにできずに入隊することになった。【画像】VERIVERY・カンミンか？防犯カメラ映像が流出去る11月17日、所属事務所JELLYFISHエンターテインメントは、公式コメントを通じて、「ホヨンが11月27日、社会服務要員として兵役義務を履行する予定だ」と明らかにした。所属