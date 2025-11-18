私の場合は「普通の人は死にたいって思わないものなんですよ」と言われました。そのとき私は普通じゃないんだと思いました。私もずっと土門さんのように「死にたい」と思ってたんです。土門さんと違って２回死ぬことを実行しようとしたことがあります。１度目は１４階から飛び降りようとして、２度目は包丁で自分を刺そうとしました。でもどっちも「そんなことしたら死んじゃうよ」と思って正気に戻ってやめました。土門さんの