結婚願望がある男性は、「もしこの子と結婚したら…」とつい考えてしまうもの。「結婚したらいいお嫁さんになりそう」と思わせることができれば、積極的にアプローチをしてくれそうです。そこで今回は『スゴレン』の男性読者のみなさんに、どんな女の子を見ると「結婚したらいいお嫁さんになりそう」と感じるのか教えてもらいました。【１】人と話をするときは笑みを絶やさない。「家にいるとき、ずっとニコニコしてくれたらそれだ